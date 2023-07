Suele ser habitual que los futbolistas pasen por laMLSen el último tramo de su carrera, como ha hecho Messi,Busquets, Jordi Alba, o en su día hicieron Gonzalo Higuaín, David Villa o Andrea Pirlo. Sin embargo, lo de Riqui Puig es distinto.

El mediocentro catalán abandonó la entidad del F.C. Barcelona la temporada pasada para fichar por Los Ángeles Galaxy, para sorpresa de muchos. En 'As' ha realizado varias declaraciones explicando su apuesta, y los motivos de su adiós al Barça, que tienen a Xavi como principal responsable.

"Ya llevo un año aquí, es una ciudad impresionante, aquí el fútbol es diferente", dijo en primer lugar. "Vine aquí buscando minutos y confianza y la estoy teniendo", añadió.

Su salida del Barça

"El cambio fue abismal, de un extremo a otro, pero es verdad que el míster me llamó, me contó la idea", desveló. Pero para ello tuvo que dejar atrás el equipo de sus amores y donde se hizo futbolista profesional.

Esto no resultó fácil para Riqui, pero contemplando su estatus en el Barça, dio un paso al lado: "En Barcelona no estaba cómodo, fuera del campo tampoco. Hubo cosas externas al fútbol que me hicieron tomar la decisión de salir".

El catalán cree que tuvo "mala suerte en algunas cosas", y que la inestabilidad del club le perjudicó haciendo que no estuviese "cómodo". "Se cambió mucho de entrenador en tres años que estuve allí, hubo muchas salidas, el club estaba en un momento jodido... creo que ahora el Barça, por cómo ficha, tiene la idea de hace años y ha empezado a ganar otra vez", recalcó.

Xavi motivó su marcha

Ante la pregunta de cómo terminó su relación con el Barça, Riqui Puig se sinceró: "Fue él directamente antes de acabar la temporada. Nos sentamos y fue él (Xavi) quien me dijo que no contaba conmigo", reveló.

Aunque Laporta tenía otra idea: "Tal vez el presidente pensaba diferente porque él decía que yo era un jugador de futuro y que quería que me quedase, pero tampoco me iba a quedar en un club donde el entrenador no me quisiera".

"Es verdad que no hubo un buen trato cuando fui a entrenar en el sentido de que no me dejó entrenar las primeras semanas, cuando sí es verdad que si yo soy jugador de un equipo con contrato tengo que ejercer y no me puede prohibir no entrenar. Eso es lo que me molestó más...entonces rápidamente tomé una decisión y cambié y encontré una salida", reconoció.

Por último, el mediocentro no se arrepiente de su cambio de aires y de fútbol y cree que fue una de las decisiones de las que está "más orgulloso", en su corta carrera.