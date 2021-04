"Qué noche llevo. No voy a aprender nunca. Tengo el defecto de enterrar antes de tiempo al Real Madrid y la vida me la devuelve otra vez, otra vez y otra vez". Así de contundente arrancó Cristóbal Soria su intervención en 'El Chiringuito' tras la victoria del cuadro de Zidane frente al de Koeman en el Alfredo Di Stéfano.

"Este equipo sigue jugando a un fútbol ramblón, pero compite como nadie. Este Madrid tiene cosas, aunque me cueste la vida decirlo", añadió resignado.

Seguidamente, se refirió a las palabras de Koeman y a las de Jota Jordi, ya que ambos ven el penalti de Mendy a Braithwaite como algo "clarísimo": "No estoy de acuerdo con muchas cosas que se están diciendo aquí. Para mí, pitar penalti son palabras mayores. Necesito algo más que un agarroncito y un toquecito, hay contacto sin más".

"Si al Madrid le pitan ese penalti, a mi me meten preso. Yo tengo que ser consecuente con mis principios y mis valores. Si vengo y digo que es penalti, no me sentiría a gusto conmigo mismo porque no me parece penalti", zanjó Soria en una intervención que sorprendió tanto a culés como merengues, y que Tomás Roncero le reconoció posteriormente.