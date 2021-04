En los compases finales de Clásico, con el FC Barcelona volcado en ataque, se ha producido una polémica acción tras una internada de Jordi Alba por banda izquierda.

Ante la salida de Courtois, el lateral centró al segundo palo, recogiendo el esférico Braithwaite de espalda a portería. Fue en este instante cuando, tras notar un el contacto de Mendy en su brazo izquierdo, cayó dentro del área reclamando la pena máxima.

Ni el VAR ni Gil Manzano decretaron la pena máxima a pesar de las continuadas protestas de los jugadores azulgranas, que veían penalti claro.

Con el 2-1 final, durante el pospartido, Ronald Koeman, técnico culé, se ha mostrado muy enfadado por la decisión arbitral en los micrófonos de 'Movistar+': "Si no es 2-2. Está claro. No sé por qué hay VAR en España. Todo el mundo ha visto la jugada".

"Para mí es clarísimo el penalti. Lo ha visto todo el mundo. No entiendo a un linier que está a diez metros. De la manera en que cae Martin, tiene que ser falta. Puede ser que el árbitro no vea la jugada, pero tenemos un VAR para situaciones como esta. Mejor no hablar más. El equipo ha estado bien mentalmente. Merecimos decisiones bien hechas en la situación de penalti", ha añadido el neerlandés.

A su vez, ha señalado que como él, muchos jugadores están molestos con la actuación del colegiado: "No soy el único que está así. Los jugadores también están tristes por la decisión del arbitraje en este tema del penalti. Hay varios jugadores que llevan muchos años en el Barça y no sé si sienten que es una cosa que pasa una vez más".

Finalmente, el técnico blaugrana ha dejado con la palabra en la boca al periodista, que ha visto como Koeman se marchaba sin mediar palabras después de preguntarle qué le parecía la jugada y encontrarse con la imparcialidad del entrevistador.