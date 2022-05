Épica, apoteósica, histórica, gloriosa, legendaria, mitológica... se hace difícil encontrar el adjetivo exacto para calificar qué es el Real Madrid y qué ha hecho este equipo frente a París Saint-Germain, Chelsea y Manchester City.

Tres gigantes de Europa, tres gigantes del dólar... masacrados por la fe de un equipo y un estadio que no deja de creer aunque se vaya perdiendo en el minuto noventa.

Es lo que le sucedió, una vez más, al Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Manchester City.

En 'El Chiringuito', Cristóbal Soria no podía encontrar explicación: "Yo no estoy ni para pensar. Es una noche para replantearme absolutamente todo; cambiar de deporte, cambiar de valores..."

"Cómo he llegado a esta edad, con el culo 'pelao' de años de fútbol y que me vuelvan a pasar estas cosas. Estoy perdiendo años de vida. Quiero cambiar de deporte, me replanteo mi existencia televisiva, me replanteo levantarme mañana por la mañana", añadió el colaborador.

"Los milagros son una vez en la vida, dos si me apuras... ¿pero tres? Yo tendría que estar en la feria y vengo aquí, que estoy perdiendo años de vida, a encontrar explicación a esto", zanjó.