Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain siguen siendo candidatos a ganar la Champions League. Eliminaron al Barça con dos goles del galo y se medirán al Borussia Dortmund en las semifinales (el verdugo del Atlético de Madrid).

Y Kylian Mbappé habló de su futuro en la zona mixta tras el encuentro. A la pregunta de José Álvarez sobre su decisión, lo dejó muy claro.

"¿Puede cambiar tu decisión?", le preguntó el periodista cuando ya se marchaba. Y Kylian giró la cabeza para dejarlo muy claro: "No, no, no".