El FC Barcelona, eliminado de la Champions League por el Paris Saint-Germain en una noche en la que Xavi Hernández terminó expulsado. El técnico vio la roja y Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito', desveló el sentir de su entorno sobre el arbitraje.

"El entorno de Xavi considera que ha sido un robo", desvela el presentador del programa.

Y cuenta cómo recuerdan que el PSG pasó contra las cuerdas de la fase de grupos: "Me recuerdan que al PSG le 'metieron' en la liguilla a través de un penalti...".

Xavi no se cortó al hablar de lo ocurrido en la expulsión de Araújo, que consideró injusta: "Al árbitro le he dicho que ha sido un desastre, que ha estado muy mal. Ha matado la eliminatoria, la expulsión lo cambia todo. No nos gusta hablar de los árbitros, pero esto tengo que decirlo".

Incidió el entrenador en que la historia habría sido muy diferente jugando 11 contra 11: "Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine aquí, por una decisión arbitral. Me habría gustado jugar 11 contra 11 contra PSG y contra Luis Enrique los 90 minutos. Para mí, esta expulsión es innecesaria".

"Tuvimos el 2-2 con un disparo de Gündogan e incluso el 2-0 con un remate de Lewandowski, pero ir siempre a remolque y con 10 es muy complicado", sentenció Xavi.