Felix Afena Gyan es el nuevo diamante de la Roma. El joven jugador de tan solo 18 años entró en el tramo final del encuentro del pasado fin de semana contra el Génoa y marcó un doblete, dándole la victoria al cuadro romano.

José Mourinho le prometió antes de entrar al verde que si marcaba, le regalaría unas zapatillas de 800 euros.

Dicho y hecho, el entrenador portugués le hizo entrega del presente y Felix subió el vídeo a su perfil de Instagram... aunque luego tuvo que borrarlo.

¿El motivo? Un comentario racista que se escucha de fondo. Mientras todos le felicitaban en inglés, un presente en la sala le dijo en italiano: "Felix, en la caja hay plátanos", antes de pedirle que bailara.

A pesar de borrar el vídeo, el futbolista ha asegurado que no se sintió ofendido por el comentario. Además, según el 'Corriere dello Sport', Felix "suele comer dos plátanos antes de saltar al campo".

"Quiero asegurarles que no estoy ofendido por la frase que escucharon, que no es racista. Me acogieron como en una familia desde el primer día aquí en la Roma, los chicos bromearon conmigo, como pasa en una familia. La razón es que como muchos plátanos, bromeamos con esto y por eso escucharon esa frase. Aquí en la Roma me siento como en casa y estoy agradecido por el apoyo. La gente se hizo una idea equivocada de lo que pasó y lo que escucharon", ha explicado el ghanés.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…

…and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu