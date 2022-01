Tal y como informa el periodista Jay Harris, del medio 'The Athletic', el Brentford estaría interesado en el fichaje del centrocampista danés Christian Eriksen tras haberse recuperado del paro cardíaco que sufrió hace apenas medio año durante un partido con su selección en la pasada Eurocopa y que provocó que se desvaneciera en el terreno de juego.

El club y el jugador llevan varios días negociando y Eriksen llegaría al Brentford como agente libre después de haber roto su contrato con el Inter de Milán, ya que en Italia no le permiten jugar con el desfibrilador que lleva implantado al no estar legalizado en la Serie A.

Tras varias semanas entrenando en solitario con total normalidad en su país, el equipo inglés le ofrece un contrato de seis meses más un año opcional, aseguran desde 'The Athletic'. Esto supondría su regreso a la Premier League tras haber pasado por las filas del Tottenham.

🚨 EXCLUSIVE 🚨

Brentford have offered Christian Eriksen a six-month contract with the option of a further year.

Would mark a sensational return to the Premier League for the 29-year-old midfielder.

More on @TheAthleticUK #BrentfordFChttps://t.co/WU81TDQxxg