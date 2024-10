Durante un acto con Babolat en Shanghái con motivo del Masters 1000 que se está disputando en la ciudad china, Carlos Alcaraz ha desvelado uno de sus grandes secretos.

¿Qué lleva el número 2 siempre en el raquetero? En primer lugar, algo de comida, en este caso unas uvas.

"También llevo un guante de golf, por si acaso, tengo que estar preparado siempre para todo", explica entre risas el murciano.

También porta protector solar, algunos regalos que le hacen sus seguidores y un rotulador para firmar autógrafos.

No puede faltar un producto para el sudor de las manos, muñequeras, una botella con agua, plantillas para sus zapatillas y unas estampas religiosas que le da su abuela.

Por último, Alcaraz saca dos raquetas de la bolsa aunque reconoce que suele llevar siete.

