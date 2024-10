A pesar de haber recuperado su mejor nivel físico pero sobre todo mental, aún colea la pérdida de papeles que tuvo Carlos Alcaraz en Cincinnati el pasado mes de agosto.

Entonces, ante un Gael Monfils imperial, el murciano llegó a tal punto de desesperación que estrelló su raqueta contra el suelo en una imagen que no se había visto antes en él.

Ahora, ambos volverán a verse las caras en los octavos de final en el ATP de Shanghái, pero el francés asume que el devenir será bien distinto.

De hecho, cree que no tiene apenas posibilidades de ganar: "No, no. Creo que me va a ganar. Me va aplastar, al 100%. Creo que la última vez tuve suerte. No fue un buen partido suyo y yo tuve uno bueno".

"Intentaré hacer todo lo posible para que no me aplaste tan fácil. Esto no quiere decir que no saltaré a pista con la actitud correcta, porque ya tengo experiencia, pero hablando desde la experiencia os digo que este chico es otra historia", ha añadido.

"Honestamente, va a ser un 99% de probabilidades para él. Por ese 1% es por lo que vas. Voy a disfrutar, pero como un hombre de verdad os digo, este chico es otra cosa", ha zanjado.