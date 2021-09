Con el 'no' rotundo del París Saint-Germain a tan siquiera responder a las ofertas del Real Madrid por Kylian Mbappé este verano, todo apunta a que el futbolista francés comenzará a negociar con el conjunto blanco a partir del 1 de enero, seis meses antes de que su contrato expire con la entidad parisina.

Además de Mbappé, otro de los objetivos del Madrid, entre otros equipos, es Erling Haaland. A pesar de contar con multitud de ofertas este verano, el delantero noruego ha optado por permanecer en el Borussia Dortmund de cara a que el próximo mercado estival de fichajes su cláusula baje a los 75 millones de euros, un precio más que interesante en el actual mercado.

Sobre ambos jugadores ha hablado Karl-Heinz Rummenigge, exdirector general del Bayern de Múnich, dejando muy abierta la posibilidad de que los dos puntas recalen en el Real Madrid la próxima temporada.

En declaraciones a 'Bild' tras la victoria del Bayern frente al Barça, el alemán primero habló de la situación de Robert Lewandowski y su "coqueteo" con el cuadro blanco: "¡Es una máquina de goles! Coqueteó con el Real Madrid al principio. Pero siempre le dijimos: también puedes ganar la Champions League con el Bayern de Múnich".

"Con Lewandowski tienes al mejor delantero centro del mundo. Haaland es el segundo mejor. Creo que el Bayern tiene interés en que Robert se quede más allá del final de su contrato en 2023", añadió.

Seguidamente, Rummenigge expuso su cábala: "Haaland es una inversión. No creo que vaya a Liverpool. Con Haaland, tampoco descartaría al Real. Tal vez abran la caja un poco más en el verano y posiblemente consigan a Haaland y Kylian Mbappé".

Por otro lado, analizando al Barça actual, el teutón incide en el 'bajón' fruto de la salida de Messi: "Si miras al equipo, cómo se desempeñaron tácticamente. Con Messi, les han arrancado el alma. Se enfrentan a tiempos difíciles. Era imprescindible venderlo. La liga española ha marcado un autogol con él".

A su vez, no dudó en responder a la cuestión de si Messi llegó a tener la vía del Bayern abierta para recalar en Baviera: "Eso no es presentable, eso no era un problema. No puedes pensar en eso. El contenido está a alturas tan vertiginosas".