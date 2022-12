Leo Messi finalmente logró su mayor sueño: ganar el Mundial con Argentina. Además, fue el Balón de Oro del torneo tras su gran actuación en la cita mundialista, marcando seis goles y dando tres asistencias.

La locura por el '10' en Argentina es tan grande que incluso su cara podría salir en los billetes del país. Según informa 'El Financiero', el Banco Central Argentino ha pensado en la idea de que la cara de Messi aparezca en los billetes de 1.000 pesos. ¿Por qué en este billete y no en otro? Porque lo ideal sería que fuera de una cifra que empieza por '10'.

Los trabajadores del banco opinan que si esto se hiciera realidad, los billetes se usarían como piezas para coleccionar. Esta no sería la primera vez que el país piensa en un tipo de conmemoración relacionado con el dinero en el mundo del fútbol.

Cuando la albiceleste ganó su primer mundial en el año 1978, se hicieron unas monedas conmemorativas. Esto ya se hizo también por el 50 aniversario de la muerte de Eva Perón.

