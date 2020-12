No es ningún secreto que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más cuadriculados en cuanto a su físico. A sus 35 años se mantiene en plena forma y lo demuestra sobre el terreno de juego (doblete en el Camp Nou el pasado martes).

¿Cuál es su secreto? Dimitar Berbatov, quien fuera su compañero en el Manchester United, ha desvelado algunas de las rutinas del futbolista portugués. Todas ellas en cuanto al descanso, los entrenamientos y la alimentación.

"En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla, pero muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor", ha afirmado en un acto de 'Betfair'.

"He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos", explica.

Berbatov jugó junto a Cristiano el que fue su último año en el United antes de marcharse al Real Madrid, donde disputó nueve temporada y acumuló cuatro títulos de la Champions League.

"Cuando Cristiano se retire claro que llegarán otras estrellas, pero hasta que él y Messi no cuelguen las botas, no nos daremos cuenta de la dimensión de estos dos deportistas que ahora vemos cada día", sentencia el exfutbolista búlgaro.