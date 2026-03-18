Audiencia de locura en 'El Chiringuito': 563.000 espectadores únicos tras la victoria del Madrid contra el City

Con un share del 4,7%, el programa presentado por Josep Pedrerol lidera la noche de Champions con la clasificación del Real Madrid para los cuartos de final.

'El Chiringuito' cosecha una audiencia de locura en la noche del martes después de la victoria del Real Madrid contra el Manchester City en la Champions League. El equipo entrenado por Álvaro Arbeloa ya está en cuartos de final y espera, casi con total seguridad, al Bayern de Múnich.

Un total de 563.000 espectadores únicos conectaron con el programa presentado por Josep Pedrerol. El share fue del 4,7%, un dato absolutamente bestial.

Además, destacan los números en Madrid, con un 8,8%; un 6,3% en Galicia y un 6,2% en Andalucía.

El mejor debate y las mejores imágenes del duelo de octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City. Además del análisis de la previa de las eliminatorias entre el FC Barcelona y el Newcastle, y el Atlético de Madrid y el Tottenham.