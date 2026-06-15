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Empate a 0

Así se ha vivido el primer partido de España en el Mundial: de la ilusión del inicio a la tensión del final

El contexto La selección de Luis de la Fuente no ha podido batir a Cabo Verde y ha firmado un 0-0 en el inicio de esta Copa del Mundo.

Aficionados españoles ven el partido del Mundial contra Cabo Verde
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España ha debutado este lunes en el Mundial ante Cabo Verde. El resultado no ha sido el esperado, pero eso no ha impedido que la jornada se haya vivido con la emoción que requiere iniciar un campeonato que solo se puede disputar cada cuatro años.

En la madrileña Plaza de Colón la emoción, la de todos, sonaba con el característico "soy español". Allí se ha llenado el espacio de aficionados, pero también de predicciones. Ninguno apostaba por el 0-0 que ha terminado sucediendo, aunque lo importante no es acertar, sino soñar.

Parte del Mundial se está celebrando en Estados Unidos, pero hay quien ha vuelto para vivirlo aquí, en casa. "Me fui a estudiar a EEUU, he vuelto y hemos venido a ver el partido de España", explica una joven.

En Sevilla, si había alguien que no estuviera animando a la selección, laSexta no lo ha encontrado. "Y con ilusión y que sea lo que tenga que ser, pero la ilusión no nos la va a quitar nadie", reconocían desde la capital andaluza. Lo que sí se ha visto visto mucho es esa mirada, la que busca el gol, lo espera y cuando parece que va a llegar y no lo hace deja un "ufff". Porque la excitación del inicio del encuentro se ha ido diluyendo con el paso de los minutos hasta comenzar la desesperación por no ver llegar el ansiado gol.

Pero si hay un sitio en España donde no había unanimidad apoyando a La Roja era en Burela (Lugo). Allí, uno de cada diez habitantes es caboverdiano y el empate ha dado por satisfechos a aquellos que tenía el corazón dividido en este inicio del Mundial para España.

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