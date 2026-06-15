El de Burela "es un corazón entre dos países": el pueblo gallego que también va con Cabo Verde

El contexto En el pueblo lucense, los caboverdianos forman parte de la localidad. Hasta un 6% de la población proviene del pequeño archipiélago africano.

En Burela, un pueblo de Lugo, el enfrentamiento del Mundial entre España y Cabo Verde se vive de manera especial, ya que muchos habitantes apoyan también a la selección africana. La alcaldesa, Carmela López, luce la camiseta caboverdiana junto a la española, reflejando la conexión con Cabo Verde, cuya selección participa por primera vez en un Mundial. En Burela, los caboverdianos representan el 6% de la población, y su presencia se remonta a finales de los años 70, cuando llegaron para trabajar en la pesca. El partido se anticipa como una celebración, uniendo a la comunidad local en un evento entre "paisanos".

En Burela, un pueblo de Lugo, el España-Cabo Verde del Mundial se vive de una manera diferente al resto del país porque aquí también se apoya a la selección africana y durante este lunes ha sido habitual ver a muchos ciudadanos con la camiseta caboverdiana.

Hasta la alcaldesa del pueblo, Carmela López, la lleva junto con la española. Una selección, la caboverdiana, que ya está haciendo historia con su sola presencia, la primera en un Mundial. El destino les ha llevado a cumplir esa parte de su historia contra España, un partido diferente en el pueblo lucense porque allí los caboverdianos son el 6 % de la población.

Y precisamente no es de ayer su presencia. "El origen es el mar. A finales de los años 70 vienen para hacernos mejores, para trabajar en nuestros barcos y esto funciona de manera natural", explica la alcaldesa de la localidad.

Pero en el pueblo, más que nervios, hay cariño anticipado. "Es un corazón que está entre dos países", reconoce una de las vecinas. Porque el pueblo, sin saber el resultado, ha anticipado una fiesta asegurada en el pueblo durante el partido. Porque pase lo que pase, en este duelo entre rivales, en Burela es un duelo entre paisanos.

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