Ahora

Mundial

El de Burela "es un corazón entre dos países": el pueblo gallego que también va con Cabo Verde

El contexto En el pueblo lucense, los caboverdianos forman parte de la localidad. Hasta un 6% de la población proviene del pequeño archipiélago africano.

La alcaldesa de Burela sujeta la camiseta de Cabo Verde
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En Burela, un pueblo de Lugo, el España-Cabo Verde del Mundial se vive de una manera diferente al resto del país porque aquí también se apoya a la selección africana y durante este lunes ha sido habitual ver a muchos ciudadanos con la camiseta caboverdiana.

Hasta la alcaldesa del pueblo, Carmela López, la lleva junto con la española. Una selección, la caboverdiana, que ya está haciendo historia con su sola presencia, la primera en un Mundial. El destino les ha llevado a cumplir esa parte de su historia contra España, un partido diferente en el pueblo lucense porque allí los caboverdianos son el 6 % de la población.

Y precisamente no es de ayer su presencia. "El origen es el mar. A finales de los años 70 vienen para hacernos mejores, para trabajar en nuestros barcos y esto funciona de manera natural", explica la alcaldesa de la localidad.

Pero en el pueblo, más que nervios, hay cariño anticipado. "Es un corazón que está entre dos países", reconoce una de las vecinas. Porque el pueblo, sin saber el resultado, ha anticipado una fiesta asegurada en el pueblo durante el partido. Porque pase lo que pase, en este duelo entre rivales, en Burela es un duelo entre paisanos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump presume del acuerdo con Irán sin cumplir sus principales objetivos: ni guerra breve ni cambio de régimen completo
  2. Begoña Gómez afronta otra cita ante el juez Peinado "obligada a comparecer" y con la posibilidad de retirada de pasaporte
  3. Santos Cerdán ordenó en Ferraz "tener por autorizado" cualquier gasto que pasaba Leire Díez
  4. Zapatero pide que no se aborde el origen de sus joyas en su declaración de este miércoles para reunir más documentación
  5. La Audiencia de Valencia condena al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual
  6. La llamada de Jonathan Andic al 112 tras la caída mortal de su padre: "No lo veo. No me contesta. Envíen a alguien, por favor"