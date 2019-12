André Onana ha desvelado un intolerable caso de racismo que vivió en primera persona. El portero del Ajax, en una entrevista al diario holandés 'Het Parool', ha dicho que tuvo una oferta de un club tras llegar a la final de la Europa League y que finalmente no le ficharon por ser negro.

"Llegamos a la final de la Europa League. Después de eso un club estaba interesado en mí, pero no me ficharon porque un portero negro sería complicado para sus seguidores. Lo considero un cumplido, no fue porque no pensaron que fuera lo bastante bueno", afirma.

Onana confiesa que debe lidiar con el racismo en "casi todos los partidos fuera de casa". "No veo diferencia entre blanco y negro. No hago ninguna diferencia. El racismo está ahí, tengo que enfrentarme casi siempre que jugamos lejos de Amsterdam", cuenta.

Eso sí, Onana dice que no se iría nunca de un campo por gritos racistas: "Es lo que ellos quieren y no quiero darles eso. Hay límites eso sí, pero hay que entender que los aficionados del equipo que no gana pierden los papeles a menudo. Y esa es la única forma de poder golpearte y herirte".