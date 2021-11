El Balón de Oro está cerca de tener un nuevo dueño... o un dueño conocido con anterioridad. La gala, que podrás seguir en MEGA en directo con Josep Pedrerol el próximo lunes 29 de noviembre, entregará el galardón más preciado por los jugadores a nivel individual. Antes de eso, ha hablado Pascal Farré, redactor jefe de la revista 'France Football'.

De la revista que entrega el premio... pero no, no ha desvelado nada ni ha tenido desliz alguno sobre quién será el ganador de la edición de 2021 y quién recogerá el testigo de Leo Messi. Puede ser el mismo argentino. Puede ser Lewandowski. Puede ser Benzema... con un Cristiano Ronaldo que esta vez no está en la lista de favoritos.

El francés, en este respecto, ha hablado del jugador luso: "Cristiano solo tiene una ambición. Quiere retirarse con más Balones de Oro que Messi. Lo sé porque me lo ha dicho".

De momento, Ronaldo tiene cinco por los seis del futbolista argentino. Ambos siguen en activo, afrontando etapas nuevas o reencontrándose con ellas. Cristiano, en el Manchester United; Messi, en el PSG.

Además, también todo palabras para Modric: "Luka lloró como un niño cuando lo llamé".

Fue en 2018. En este 2021 nada se sabe: "Es un gran secreto. No hay situación comparable en el deporte. No quiero mentir. Cuando me llaman digo que no puedo decir el nombre porque ni los ganadores lo saben aún y saberlo así sería injusto".