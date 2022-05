Pésimas noticias para Jürgen Klopp a 18 días de enfrentarse al Real Madrid en la final de la Champions League que se disputará el próximo 28 de mayo en París.

Fabinho, pivote de Liverpool y el eje sobre el que carbura la maquinaria 'red', cayó lesionado ante el Aston Villa en el partido correspondiente a las 36ª jornada de la Premier League.

Corría el minuto 30 cuando el brasileño sufrió una lesión muscular tras perder un balón. Inmediatamente, el centrocampista pidió el cambio y se retiró del verde.

Tras el encuentro, que terminó con victoria del Liverpool por 1-2, Klopp se mostró precavido en rueda de prensa.

"No sé qué tan malo es. Sintió el músculo, no demasiado. Él es bastante positivo, pero no estoy seguro de qué puedo hacer con eso, para ser honesto. Veremos", indicó el alemán.

"Tiene buenas sensaciones y eso me da mejores sensaciones que las que tenía y por lo que lo saqué. Lo que eso significa, aún no lo sé", añadió.

Fabinho queda pendiente de evolución y de la evaluación médica a la que será sometido este mismo miércoles. Su presencia en la final de Champions es una incógnita, pero seguro que tanto el brasileño como el técnico alemán 'apretarán' para que no se pierda el partido más importante de la temporada.