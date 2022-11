España se enfrenta este domingo a Alemania, una selección que, inesperadamente, perdió contra Japón mientras que 'La Roja' arrancó su participación en este Mundial con un 7-0 ante Costa Rica.

Javi Martínez, exjugador del Athletic Club y del F. C. Bayern de Múnich, ha analizado esa primera fase del Mundial de Catar para Sport Buzzer. "Me sorprendió que jugaran tan bien contra Costa Rica. Esperaba una victoria, pero no el 7-0", explicó, aunque quiso recordar que esto es solo el principio: "España tiene que mantener la calma, es un torneo largo. Pero cuando llega un resultado así, la euforia es grande".

El futbolista navarro conoce bien el futbol de estos dos países ya que ha jugado tanto en la liga española como en la alemana. Así pues, ha tratado de analizar el partido que va a enfrentar a dos campeonas del mundo durante la fase de grupos.

"Es difícil que España repita eso. Costa Rica es un equipo débil, pero intentarán jugar con la misma idea. Será una pelea. La clave será quién puede tener más y mejor el balón", comenzó explicando mientras insistía en la importancia de este partido para los alemanes: "Es una final para Alemania que tiene que ganar. Eso hace que sea difícil para España porque Alemania tiene un buen equipo. Hansi es un buen entrenador que sabe exactamente lo que no funcionó contra Japón".

Argentina y Alemania como posibles ganadores

Javi Martínez confesó que sus favoritas en este Mundial de Catar son Argentina y Alemania. El futbolista compara el inicio de estas selecciones con el arranque de España en el Mundial de Sudáfrica ante Suiza.

"Antes del primer partido dije Argentina. Puede suceder que pierdas el primer partido, nosotros lo hicimos en la Copa del Mundo en Sudáfrica y, aún así, nos convertimos en campeones del mundo. Diría que Argentina y Alemania, sinceramente. Alemania es como el Real Madrid en la Liga de Campeones. Siempre están ahí", zanjó el exfutbolista del Bayern.