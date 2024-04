Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha concedido una entrevista al medio croata 'Nacional' que recogen en 'Infolibre' donde ha tratado, entre otras cosas, todo lo que rodea a la figura de Luis Rubiales, quien fuese presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El esloveno, en sus palabras, ha revelado que Rubiales le pidió ayuda "muchas veces": "Tras la suspensión muchas veces me pedía cosas. Se quejaba de que tenía una familia, que todo era muy duro para él".

"Me escribía mensajes tipo 'mis tres hijas no tienen nada, no tienen esto, no tienen lo otro... ¿me puedes ayudar?' Le pregunté que cómo, pero lo rechazaba todo porque sus ideas no tenían sentido", afirma.

"Nada relacionado con el fútbol"

Y revela que no fue al único a quien llamó: "Habló con otros colegas y les preguntó si podía hacer esto o aquello. Nada relacionado con el fútbol. Es complicado. Era el vicepresidente, y hasta ayer se sentaba con todos en la mesa".

"De repente nadie quiere mirarle. Si lo que se le imputa es cierto es un desastre... pero que decida el tribunal", prosigue el dirigente de la UEFA.

"No sabía nada de estas cosas"

Ceferin, en sus palabras, niega tener conocimiento de todo lo sucedido: "Me enteré por la prensa. Fue un shock total. Le conocía muy bien, pero no sabía nada de estas cosas".

"Pero como abogado sé lo que es la presunción de inocencia. Que se defienda en los tribunales. Ni UEFA ni yo tenemos nada que ver con eso", insiste Ceferin.