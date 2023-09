10 días después de la final del Mundial, de la conquista de España y del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, Aleksander Ceferin condenó tímidamente la actitud del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, pero ahora, casi un mes después, ha sido más contundente.

En una entrevista al medio esloveno 'N1', el presidente de la UEFA ha asegurado que habló varias veces con el motrileño y que le instó a dimitir, pero afirma no saber hasta que punto tuvo impacto en la decisión de Rubiales.

"Hablamos varias veces. Su acción fue inapropiada e imprudente, al final no pudo ganar esta batalla. No podía quedarse. Hablamos varias veces y mi opinión fue que era mejor para la Federación española que dimita. Sin embargo, no puedo decir cuánto de decisivo fue mi consejo", ha explicado.

A su vez, Ceferin ha señalado que su actuación no se puede calificar como un "delito grave", pero sí "inapropiado".

"Lo que hizo Rubiales fue, como dije, inapropiado e imprudente. Pero cuando leo que es un delito grave... Como abogado penalista, eso me parece completamente ilógico. Ustedes, los periodistas, llevaron esta historia a este nivel", ha señalado el presidente del organismo rector del fútbol europeo.