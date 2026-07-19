Adrien Rabiot, durísimo contra sus compañeros en Francia: "He visto comportamientos en algunos..."

La selección francesa llegó a ir perdiendo 4-0 en el partido de tercer y cuarto puesto contra Inglaterra: "Nuestro inicio fue vergonzoso".

Inglaterra acaba tercera en este Mundial tras un partido de locura contra Francia que se llevó por 6-4. Llegó a tener una ventaja de cuatro goles en una actuación paupérrima de los galos en la primera mitad.

Tanto que hasta Adrien Rabiot, uno de los pesos pesados de Francia, no se cortó a la hora de hablar de la actitud de alguno sus compañeros: "Tuvimos un inicio vergonzoso en esa primera parte. Vi comportamientos de ciertos jugadores que nunca antes había visto. Es decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición".

"Hay mucha decepción tras la derrota ante España, pero había que cumplir con el trabajo hasta el final y no podíamos permitirnos bajar los brazos de esa manera", reconoce el mediocentro francés, que volvió a ser titular en el partido por el tercer y cuarto puesto en Miami.

Todo cambió en el descanso. La charla activó a los jugadores. Aunque insuficiente para alcanzar a Inglaterra en el marcador.

"Hablamos en el descanso y coincidimos en que debíamos mostrar orgullo; las cosas mejoraron mucho en la segunda parte, ya que la actitud mostrada en la primera mitad fue inaceptable", sentencia Rabiot.

Francia se marcha del Mundial como cuarta clasificada, después de ser segunda en 2022 y campeona en 2018.

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