Adama Traoré tiene uno de esos físicos que a buen seguro muchos ven cuando se miran al espejo... para luego mirarse y volver a la cruda realidad. El jugador, ex del Barça y ahora triunfando en la Premier League en las filas del Wolverhampton, podría estar perfectamente en la NFL. Y no, no es esta frase fruto de una realidad alternativa.

Lo ha confirmado Roman Saiss, compañero en el Wolves, en declaracione sen RMC Sport. "Le dije que corría como un jugador de fútbol americano, y me comentó que cuando jugaba en el Barça algunos equipos de la NFL trataron de convencerle para que jugara allí, viendo su potencia", afirma.

Además, su compañero da validez a todo lo que dijo él sobre que no hacía pesas para estar tan fibrado: "Vamos juntos al gimnasio, y quizá tenga alguno secreto en su casa, pero jamás le he visto levantar pesas. Ni press banca ni nada. Es grande y rápido".

"Hay incluso quien dice que con ese físico es imposible que juegue al fútbol", concluye Saiss.

Pero sí juega sí, y de hecho bastante bien. Esta temporada, Traoré ha igualado su mejor marca goleadora, con 5 goles en todas las competiciónes. Además, ha repartido siete asistencias.

Por ello, ha sonado para algunos de los más grandes equipos, y tal y como dijo en exclusiva en laSexta, no cierra la puerta a jugar en el Real Madrid.