Adama Traoré es una de las principales estrellas del Wolverhampton y también de la Premier League. El jugador, ex del Barcelona, está siendo noticia aparte de por su juego por un cambio físico extraordinario que le podría servir para ser doble de Hulk en alguna película de superhéroes.

"No hago pesas, es complicado de creer pero no hago nada de eso. Esto es genético. Hago ejercicios pero no con mucho volumen porque me pongo grande muy rápido", afirma.

Además, no cierra la puerta a vestir de blanco a pesar de ser un ex del Barça: "Si no tengo la opción del Barça y me tengo que ir al Real Madrid... no cierro ninguna puerta".

"Con el Barça hubo un malentendido. Pasó algo que no me gustó, pero prefiero quedármelo para mí", dice Traoré.