Lionel Messi tiene coronavirus. El argentino, que había logrado esquivar el COVID hasta este 2022, es uno de los cuatro jugadores contagiados que tiene el PSG tras las vacaciones navideñas, y las redes han apuntado a Fer Palacio, DJ argentino, como causante de su positivo.

El motivo, una fiesta a la que acudió el músico y que organizó Coscu, un 'streamer' cuyo nombre real es Martín Pérez Disalvo y que sí dio positivo en COVID.

Días después, se supo que el DJ se tuvo que aislar por ser contacto directo de varios positivos que pudieron estar en la misma fiesta, pero apareció en redes una foto con Lionel Messi.

Las redes sociales han reaccionado a la imagen, y Fer Palacio ha denunciado ser objeto de acoso por el positivo del argentino.

"Me acabo de levantar. Me mandaron muchos mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo y lo relacionan conmigo", empieza el músico.

A continuación, comparte un test, negativo, de COVID: "Me han llamado asesino. Me hice un estudio, porque tengo que viajar a Uruguay, y no tengo coronavirus".