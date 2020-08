El ciclismo ha recibido una gran noticia este jueves. Remco Evenepoel ya ha dado sus primeros pasos tras el peligroso accidente que sufrió el pasado sábado en el Giro de Lombardía.

Su equipo, Deceunink-Quick Step, ha publicado las imágenes en sus redes sociales. En ese vídeo se puede ver cómo el ciclista da sus primeros pasos, ayudado por una muleta.

Evenepoel no pasará por quirófano y se someterá a un tratamiento conservador. "Voy bien ahora y me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado y ayudado. Mi temporada por desgracia ha terminado, pero no vamos a precipitar nada y tenemos todo el tiempo para planificar un buen retorno", declaró el belga.

El ciclista fue elegido deportista del año en su país, Bélgica, en 2019. Una de las grandes promesas del ciclismo, que se perderá lo que resta de temporada, pero que espera estar cuanto antes de nuevo sobre su bicicleta.

Su recuperación va poco a poco y es que el accidente de Evenepoel fue espeluznante. Sufrió una fractura de pelvis y una fuerte contusión pulmonar.