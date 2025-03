El empujón que indigna al ciclismo español: "Y si no me aparto..."

El usuario de X @rogosim ha publicado un vídeo que ha indignado al ciclismo. En el mismo, de tan solo cinco segundos de duración, se puede ver cómo el dorsal 68 de la Fundación Euskadi aparta con el brazo a un corredor que le va a adelantar por su derecha.

Tras el desplazamiento, el ciclista que recibió el empujón tuvo el susto de su vida al evitar en el último momento que chocara frontalmente con una farola. El suceso ocurrió durante la prueba del Gran Premio San José Astillero realizado en Cantabria.

"Y si no me aparto, me llevo yo el golpe. En fin, Luis dorsal 68 de la Fundación Euskadi", ha publicado el afectado de esta acción antideportiva junto al vídeo en cuestión y una foto donde se puede ver el instante en el que se produce el empujón.

La publicación ha causado la indignación de muchos usuarios de X que piden una sanción ejemplar al individuo que viste los colores rojo y verde de la Fundación Euskadi.

"Este personaje no puede correr una carrera más. Fuera de la @FundaCiclisEusk ya! E inhabilitación de por vida", "yo no le volvía a dejar correr nunca más", "una sanción mínimo de un año debería caerle", han sido algunas de las reacciones de los usuarios a una acción que salpica al ciclismo formativo cántabro.