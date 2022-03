Muchos jugadores prefieren centrarse en su juego y en ellos mismos con el objetivo de no perder la concentración. Por ello, intentan conceder el menor interés posible a los comentarios y gestos de los aficionados. Pero no es el caso de uno de los jugadores más destacados de los últimos tiempos de la NBA, según las estadísticas.

“Salgo a la cancha durante los calentamientos y sólo busco a alguien que odie a Lebron”, mencionó el alero de los Lakers añade al programa ‘The Shop: Uninterrupted. Para motivarse busca a un ‘hater’ entre la multitud durante los 20 minutos del calentamiento.

“Sólo necesito uno de ellos”, señala. Cuando lo encuentra, afirma estar preparado para el encuentro. “Ahí está, encontré a ese hijo de p***. Sí. Estoy preparado para esta noche”, sentencia Lebron.

Además, Lebron James afirmó, durante el programa, “involucrar” a sus compañeros en el juego, pero le enfada que su nombre nunca aparezca como “un gran anotador”. Pero, según las estadísticas, el alero de los Lakers es el máximo anotador de la historia de la NBA, entre fase regular y playoffs, tras superar a Kareem-Abduul Jabbar, con 44.157 puntos.

Debido a su edad (37 años), la idea de la retirada comienza a rondar la cabeza de Lebron James. “Depende de mí. Me encanta competir. Me encanta ganar y jugar a este deporte. Sé que en algún momento ya no seré capaz de jugar”, indica.

Por ello, se pregunta: “¿Por qué no intentar exprimir todo el zumo posible de esta naranja mientras pueda? ¿Por qué no?”. “Cada temporada para mí es como una película y yo soy la estrella. Me siento como Batman, Black Panther y todos ellos juntos”, sentencia.