LeBron James tiene claro dónde, o más bien con quién, quiere jugar en su último año en la NBA. El para muchos mejor jugador de todos los tiempos del baloncesto, ahora en Los Angeles Lakers, ha hablado en 'The Athletic' para lanzar en gran bombazo del momento en el basket norteamericano.

"Mi último año lo jugaré donde esté mi hijo. Esté donde esté Bronny, sea donde sea", afirma LeBron.

Y quita importancia al asunto económico: "Voy a hacer todo lo posible por jugar con mi hijo un año. Ya no tiene nada que ver con el dinero".

No descarta, además, una tercera etapa en los Cleveland Cavaliers: "Esa puerta no está cerrada... pero no digo que vaya a volver a jugar allí, sólo que no sé lo que me deparará el futuro".

El próximo verano será clave, pues en 2023 será agente libre en Los Angeles Lakers. Sin embargo, su hijo no llegaría a la NBA hasta, al menos, 2024.

Quién sabe si esto es una forma de presionar a los Lakers para su próximo contrato... o para que le hagan uno a su hijo para asegurarse a LeBron hasta el final de su carrera.

En 2024, 'The King' contará con 39 años, mientras su hijo sigue dando pasos en Los Ángeles, en la Sierra Canyon School.