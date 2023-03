No es ningún secreto que Kobe Bryant tuvo un gran impacto en la vida y la carrera de Pau Gasol. En la madrugada de este martes, durante la retirada de la camiseta de Pau, ni el mismísimo '16' de los Lakers se imaginaba que el homenaje podría empezar de una forma tan emotiva.

Vanessa Bryant irrumpió en el pabellón Staples Center y mostró al jugador catalán un vídeo donde Kobe, en la gala de los Oscar de 2018, ofreció unas palabras a su hermano vaticinando ese día.

Justo antes, la mujer de Kobe introdujo con un discurso el documento que emocionó a Gasol donde aparecía la leyenda americana: "Es un honor dar la bienvenida a mi amigo Pau esta noche".

"Pau fue especial para Kobe como compañero, como hombre y como amigo", expresó. "Kobe predijo que tú y él estarías con él en lo más alto. Aquí hay un pequeño vídeo que quiero que veas", añadió, y le mostró la grabación realizada en 2018, momento en el que Kobe ya estaba retirado pero tenía entre cejas una premisa.

"No hay debate. Cuando Pau se retiré tendrá su número en lo alto del pabellón. La realidad es que no habría ganado esos dos anillos sin Pau. La ciudad de Los Ángeles no tendría esos dos anillos sin Pau. Nosotros los sabemos, todo el mundo lo sabe", dijo a 'EFE Deportes'.

VÍDEO | El 7 de febrero de 2018 Kobe Bryant dijo a EFE que los Lakers tenían que retirar la camiseta de Pau. 🗣️ "Será una noche increíble". 🟡🟣 Su deseo se cumplirá. Aunque no pueda verlo, estará muy presente.#GraciasPau | #Gasol16 pic.twitter.com/5X7vGqiNVX — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 7, 2023

"Estoy deseando que llegue el día en el que reciba ese homenaje y dé el discurso en el medio de la cancha, delante de todos los aficionados que le han apoyado. Será una noche increíble", añadió Kobe

Ese momento tan esperado se produjo en la noche de este martes en el descanso del partido de los Lakers frente a Memphis Grizzlies y Pau reaccionó con lágrimas y reconoció que sigue muy presente en su vida: "Lo extraño mucho, como muchos de nosotros. Me hubiera encantado que estuviese aquí hoy".

El catalán en una rueda de prensa que ofreció después también confesó que él llegó tan lejos gracias a la competitividad y el apoyo que le brindó su amigo: "Me retó a ser mejor".