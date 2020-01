Pau Gasol, que compartió algo más de seis temporadas con Kobe Bryant tras encontrarse ambos en Los Angeles Lakers en el año 2008 y que desde entonces fueron inseparables, vuelve a mandar otro mensaje a su difunto amigo.

"Sigo sin querer creerlo, es como una pesadilla de la que no puedes despertar, sin embargo esta pesadilla continua. Haré todo lo que pueda por continuar con tu legado y tus enseñanzas en todo lo que haga de ahora en adelante", comienza el mensaje de su Instagram al que añade una frase de Kobe Bryant: "Lo más importante es tratar de inspirar a las personas de que pueden ser grandes en aquello que ellos quieran hacer".

Pau. que mantenía una gran relación con Kobe, ha asegurado que va a seguir "con el corazón roto durante mucho tiempo", pero siempre agradecerá todo lo que han "compartido".

"Tú me has inspirado y me has empujado a ser mi mejor versión día tras día. Al igual que con muchos más", zanja Gasol en la publicación de sus redes sociales.

El mensaje lo acompaña con una imagen de ambos juntos durante un partido de los Lakers donde compartieron muchas anécdotas que forjó una gran amistad.