Michael Jordan no para de recibir 'menciones' día sí y día también. Todo, desde el estreno de su documental, 'The Last Dance', que ha hecho que tanto compañeros como rivales reaccionen a lo que en él se ve. Su carácter competitivo, y otras cuestiones, en el punto de mira.

Y también su forma de jugar y si es o no el mejor de todos los tiempos. Channing Frye, pívot que se retiró el pasado curso de la NBA, tiene claro que ahora, a día de hoy, Michael tendría problemas en cualquier franquicia.

"Hoy en día nadie querría jugar con él", afirmó en el podcast 'Talkin' Blazers' de la NBC.

Y es que para Frye la misión de Jordan era tan solo una: "Su trabajo en el equipo era anotar. Era su única misión, por eso creo que no se trasladaría bien al baloncesto de ahora".

"Dennis Rodman, Scottie Pippen... y también Kukoc y Harper, que no recibieron el crédito suficiente", dice sobre los Bulls de 'Air'.

Frye vuelve a la eterna comparación Jordan vs Lebron: "¿Anotaría Michael 50 puntos por partido? No, no lo haría. Tendría un doble marcaje. Me gusta argumentar que James es el mejor de todos los tiempos".