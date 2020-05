El documental de Michael Jordan no está pasando desapercibido. 'The Last Dance' ha llevado consigo múltiples reacciones, y los hijos del 23 han aparecido en diversos programas para hablar sobre su padre.

En total, cinco críos tiene 'Air'. Jeffrey Michael y Marcus, los mayores, con Jasmine y las gemelas Ysabel y Victoria como hermanastras, del segundo matrimonio de Michael.

"Es una fiera competitiva. Muy exigente. Se aseguró de que fuéramos personas de éxito. En partidillos, en más de una ocasión, tuvimos que llamar a mi madre para pedirle que parase a mi padre", cuenta Marcus.

El joven cuenta cómo es ser hijo de la gran leyenda de la NBA: "Crecí jugando a la PlayStation en un avión privado. No subí a uno comercial hasta el instituto. Mi madre se aseguró de que tuviéramos siempre los pies en el suelo, yendo a la escuela pública".

"Hay que pensar que siempre quieren algo de ti, o unas zapatillas o su contacto. Es el principal problema", dice Marcus.

En cuanto a Jasmine, afirma que está "disfrutando" del documental: "Lo vivo como una aficionada. Hace tiempo que entendí qué significa que tu padre sea el mejor de todos los tiempos".

El documental de 'The Last Dance' está dando mucho de qué hablar. En gran parte debido a la gran competitividad de Jordan, que hizo que muchos digan que incluso les "pegaba".