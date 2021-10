Kyrie Irving no tiene a su lado ni a Kevin Durant. Los Brooklyn Nets han apartado a una de sus grandes estrellas por no vacunarse contra el coronavirus, y el 7 del cuadro neoyorquino ya da todo por imposible. "No vas a hacerle cambiar de opinión", dice.

"Dejémosle que averigüe qué es lo que necesita hacer y que el equipo averigüe también lo que necesita", cuenta.

Y es que Durant ya sabe que esto es lo que hay: ¿Qué voy a hacer? ¿Volverme loco?"

"No hablo con él desde hace días. Y cuando pierdes a alguien como Irving es complicado saber de dónde vas a sacar lo que él hace", cuenta.

Porque los Nets, sin Kyrie, son menos Nets: "Desearía tenerle a mi lado y que esto no hubiera pasado, pero así estamos".

"No es lo ideal. Empezar así la temporada no es lo que queremos, pero está todo fuera de nuestro control", sentencia Durant.

