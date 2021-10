Es el hombre más buscado por la NBA... y curiosamente no jugará esta temporada al baloncesto. Kyrie Irving ha explicado los motivos por los que ha decidido no ponerse la vacuna contra el coronavirus, hecho que le ha supuesto su suspensión en los Brooklyn Nets.

Lo ha hecho a través de Instagram, en un directo en el que ha respondido preguntas de sus fans: "Estoy haciendo lo mejor para mí. Conozco las consecuencias aquí y si eso significa que soy juzgado y demonizado, eso es exactamente lo que es".

"Ese es el papel que interpreto, pero nunca quise renunciar a mi pasión, mi amor, mi sueño por este mandato", dice el base, que en estos momentos se encuentra sin contrato (cobraba más de 30 millones de dólares por temporada en los Nets). "No se trata del dinero", se defiende.

"Una vez más, voy a repetir esto. No se trata de los Nets, no se trata de la organización, no se trata de la NBA, no se trata de política. No es una sola cosa. Se trata sólo de la libertad de lo que quiero hacer", ha finalizado el jugador estadounidense.

Los Nets fueron claros en su comunicado. Irving no jugará con su camiseta si no se vacuna contra el coronavirus, algo que parece que el base no está dispuesto a hacer a corto plazo.

El equipo de Nueva York, uno de los grandes candidatos al anillo de campeón de la NBA, ya ha comenzado los entrenamientos a las órdenes de Steve Nash. Y, de momento, sin Irving, que parece no tener problemas en perderse la temporada e incluso retirarse del baloncesto profesional.