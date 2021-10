Los Brooklyn Nets de la NBA han decidido apartar a Kyrie Irving de la dinámica de la plantilla hasta que no se vacune contra el coronavirus. Algo, que de momento, ha rechazado. El base se ha convertido en noticia en el baloncesto de Estados Unidos por sus teorías conspiranoicas con respecto a las vacunas.

La franquicia de Nueva York no cuenta con él ni para los partidos fuera de casa ni para ningún entrenamiento. Para los partidos en casa directamente no podría jugar porque el estado de Nueva York no permite entrar a los no vacunados a los recintos cerrados. Por lo que Irving no disputaría esta temporada ni un solo partido y podría perder un contrato que supera los 200 millones de dólares.

Así lo ha contado el periodista Adrián Wojnarowski: "Este es el verdadero momento de la verdad para los Nets y la organización. El propietario, Joseph Tsai, Sean Marks, su general manager, Kevin Durant y James Harden tienen una tremenda voz en esto. Todos juntos van a ser parte de esa decisión sobre si van a permitir que Kyrie Irving no se vacune y no sea elegible para jugar los partidos en casa o no esté disponible para jugar en el Madison Square Garden contra los Knicks. ¿Van a dejar que sea un jugador a tiempo parcial? ¿Van a dejar que entre y salga de la alineación toda la temporada? No quieren distracciones, necesitan que se vacune para que pueda jugar. Si Kyrie Irving no se vacuna, volverán a tomar una decisión, y creo que hay mucho en juego, no sólo el futuro a corto plazo de Kyrie Irving en Brooklyn, sino también su futuro a largo plazo".

Los Nets han lanzado un comunicado para informar de la decisión tomada: "Debido a la naturaleza de la situación y tras mucha deliberación, decidimos que Kyrie Irving no jugará ni entrenará con el equipo hasta que sea elegible de hacerlo. Kyrie ha tomado una decisión personal y respetamos su derecho a hacerlo. Actualmente, esa decisión limita su habilidad de ser un integrante a tiempo completo del equipo y no podemos permitir que ningún elemento participe parcialmente.Es imperativo que continuemos construyendo la química como equipo y mantenernos firmes en nuestros valores de cohesión y sacrificio. Nuestro objetivo de ser campeones no ha cambiado y para lograrlo, cada miembro de la organización debe seguir el mismo rumbo. Estamos emocionados por el inicio de la temporada y esperamos tener una campaña exitosa que haga a Brooklyn sentirse orgulloso".