Craig Hodges fue miembro de los Bulls campeones de 1992. A pesar de todo, de su acierto en el triple y de ganar el concurso, tras ese año no recibió ni una propuesta de ningún equipo. El motivo, según dice, es el activismo político del que hacía gala.

Uno que, tal y como ha desvelado en una entrevista con EFE, a Michael Jordan no le gustaba: "Para él, y para muchos otros atletas y artistas, es un baile incómodo. Tienen que asegurarse a una base de seguidores que normalmente no piensa en política, sino que solo le apoya a él como jugador de baloncesto".

"Lo curioso de Jordan, de Pippen y otros chicos es que estaban en la conversación y a la vez no. Era como si estuvieran en un escalón superior. Pero Michael no solía involucrarse en asuntos sociales o de raza. Siempre quería estar aparte", afirma Hodges.

Lo cierto es que el jugador desvela que el periodista David Zirin le dijo el motivo por el que muchos no se involucraban en asuntos de este tipo cuando tenían un micrófono: "Me contó que un reportero, cuando iba a los vestuarios a preguntar de estas cosas, recibía siempre como respuesta 'tú no quieres ser como Craig Hodges'. Era por mí".

"En Milwaukee me di cuenta de que había gente incómoda con mi posición a favor de los pobres. No me daba cuenta, siempre he compartido esta información aunque haya quien no quiera conocer la realidad. Con lo que está pasando ahora estoy orgulloso de haber defendido mis principios. Creo que aporté luz a esta generación que se está levantando", cuenta Hodges.

Eso sí, el jugador cree que eso le perjudicó en su carrera: "Cuando empecé a hablar por la gente pobre y por aquellos a quienes habían quitado sus derechos me convertí en un problema".

En 1992, en la recepción en la Casa Blanca por el anillo de los Bulls, Hodges se presentó con un traje tradicional de África y con un mensaje para George Bush padre. Tras eso no volvió a jugar en la NBA.

