El deporte representa los valores de responsabilidad, sacrificio y trabajo en equipo. Y precisamente es lo que se puede ver en el vídeo que subió la página 'Friends of Abby Mac' sobre la pequeña de 9 años que padece síndrome de Leigh.

Se trata una enfermedad neurológica progresiva definida por unos hallazgos neuropatológicos específicos asociados a lesiones del tronco cerebral y de los ganglios basales.

El síndrome le provoca estar en silla de ruedas, pero no perder la sonrisa. Gracias a la ayuda de su hermano, que le sostuvo la canasta durante un rato, Abby Mac pudo encestar la pelota en el aro. La reacción de los dos pequeños no tiene precio.

En la página de Abby, la pequeña se define así: "Hola, me llamo Abby. Soy una niña de 9 años con la enfermedad de Leigh. Me encanta jugar con mi hermano Tomás. Disfruto yendo a la escuela. ¡Me encanta correr carreras con el Team Hoyt New England!".