La arenga de LeBron James a Luka Doncic antes de su debut con Los Angeles Lakers

El Crypto Arena fue una fiesta en el estreno de Luka Doncic en el equipo más prestigioso de la NBA. Los Angeles Lakers se vistió de gala entre las decenas de miles de camisetas que había puestas del esloveno en el templo angelino.

Doncic recibió un baño de elogios de LeBron James ya desde antes del inicio del encuentro frente a Utah Jazz, según reveló 'ESPN. "No trates de cambiar tu juego ni de adaptarte, sé tú mismo", aconsejó el cuatro veces campeón de la NBA al ex de Dallas Mavericks.

Los gestos hacia el esloveno por parte del escolta empezaron en las horas previas al especial partido. "Me escribió esta mañana un mensaje y me dijo: 'Lo que tú quieras'. Para mí, que me escribiera ese mensaje es increíble. Muestra el tipo de persona que es. Me dejó tener mi momento y lo agradezco mucho".

"Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron... Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial", declaró el esloveno al término del encuentro en declaraciones a 'ESPN'.

El propio James hizo un juego de palabras con los dorsales que llevan tanto él como el esloveno. "23 más 77 es igual a 100", dijo la leyenda estadounidense sobre lo que puede deparar este binomio que quiere llevar a Los Angeles Lakers a luchar por el anillo de la NBA.