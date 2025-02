La increíble excusa del dueño de los Dallas Mavericks para vender a Luka Doncic

La marcha de Luka Doncic está desatando la furia de los aficionados de Dallas Mavericks frente a sus dirigentes. El pasado fin de semana, el propietario de la franquicia tejana, Patrick Dumont, habló sin tapujos del caso del '77' para el programa 'The Dallas Morning News'.

En primera instancia, achaca que no es una decisión fácil traspasar al exjugador del Real Madrid: "Es difícil tomar decisiones duras. Pero cuando persigues la excelencia en una organización tienes que tomar decisiones duras".

El propietario de los 'Mavs' empezó a cargar la bala que tenía preparada. "La manera en la que los equipos ganan es estando enfocados, teniendo la personalidad correcta, la cultura correcta y la dedicación a trabajar duro para crear un ambiente de campeonato. Si no haces eso, vas a perder".

Y a partir de ahí, Dumont disparó al esloveno comparando la capacidad de sacrificio de Luka con respecto a otras leyendas de la NBA como Michael Jordan o Kobe Bryant: "Ellos trabajaron realmente duro cada día con una concentración única en ganar. Si no tienes esto, no funciona. Y si no tienes eso, no deberías ser parte de los Dallas Mavericks".

La acusación a la poca capacidad de esfuerzo de Luka Doncic fue directa, a lo que cerró su feroz crítica con una sentencia: "Si quieres tomarte unas vacaciones, no lo hagas con nosotros". El futuro decidirá si la rajada puede volverse en su contra, mientras que Luka Doncic apunta a su debut con los Lakers en la madrugada de este lunes frente a Utah Jazz.