Así fue el debut de Luka Doncic en Los Angeles Lakers: triunfo y 'jugadón' con LeBron James

Comenzó la era púrpura y dorada para Luka Doncic. El esloveno debutó en el quinteto titular con Los Angeles Lakers. Y lo hizo con victoria contundente sobre Utah Jazz por 132 a 113. El ex del Real Madrid disputó un total de 23 minutos y culminó su puesta en escena con 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

El Crypto Arena se vistió por y para el ex de Dallas Mavericks. Los casi 19.000 espectadores que presenciaron el partido de los Lakers recibieron el obsequio de la camiseta con el dorsal '77'. Incluso el propio LeBron James calentó con el número del esloveno a la espalda.

Doncic dio las primeras pinceladas de la obras que quiere realizar en cada partido. Aún con falta de rodaje por la lesión de pantorrilla sufrida el pasado 25 de diciembre, el '77' mostró su lado más solidario jugando para el equipo.

A pesar de la falta de frescura física, Doncic empezó dando espectáculo con una asistencia de 'alley-oop' y sus primer triple con los Lakers. Bien es cierto que después no consiguió convertir en los siguientes cinco intentos. Sí que firmó un buen registro en el tiro de dos con cuatro aciertos en siete intentos.

Especialmente destacado fue un espectacular pase de campo a campo a LeBron James firmando un asociación muy prometedora para el futuro. De hecho, el de Akron fue quien lideró la victoria frente a Utah con 24 puntos, con siete rebotes y ocho asistencias. El inicio de un binomio que aspira a hacer historia en Los Ángeles.

77 for everyone at tonight’s game 😎 pic.twitter.com/tEGUKXHhPq