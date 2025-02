El hambre de Doncic según su representante: "Tiene la motivación de demostrar que es el mejor"

Los movimientos NBA durante estas fechas siempre han generado polémica entre los aficionados a la mejor liga del mundo. Tanto analistas como seguidores han debatido sobre los pros y contras que suponen este tipo de operaciones y el intercambio entre Luka Doncic y Anthony Davis no ha sido la excepción. La salida del base esloveno de Dallas ha supuesto un antes y un después en el entorno de Texas y los aficionados se han postulado en contra de los dirigentes tras conocerse que Doncic no acabaría su trayectoria profesional en el equipo.

La operación también ha sorprendido a los protagonistas y el base formado en la cantera del Real Madrid parte rumbo a una entidad falto de victorias que vuelvan a elevar el estado anímico del club entre los aficionados y a nivel interno. Para los Lakers, contar en sus filas con un jugador de la calidad de Doncic supone un golpe de efecto para regresar a la élite baloncestística más pronto que tarde.

El representante de Doncic, Quique Villalobos, ha sido el encargado de estar al lado del esloveno durante todo el proceso. La reacción de Doncic tras conocer que finalizaba su etapa en Dallas ha sido de sorpresa y no ha querido pronunciarse al respecto una vez anunciado el movimiento final. Para Villalobos, no ha sido una transición fácil para el jugador. "Estaba muy afectado cuando se enteró del cambio y es de esos momentos que tienes que estar con la persona", ha reconocido el agente en declaraciones al diario 'AS'.

Sin embargo, esta nueva etapa supone un soplo de aire fresco para un Doncic que tiene como objetivo dar lo mejor de sí mismo. Según Villalobos, el primer paso prioritario del jugador es conseguir una buena integración con sus nuevos compañeros. "Ahora mismo la preocupación de Luka es intentar que todo funcione, que él sea capaz de catalizar el talento de todos e involucrar a todo el mundo", ha recalcado Villalobos a la hora de valorar el nuevo rol de Doncic en los Lakers.

Compartir vestuario con LeBron

Uno de los deseos de Doncic desde que empezó a jugar a baloncesto ha sido siempre jugar junto a LeBron James. Una situación que está a punto de producirse y de la que Luka espera aprender el máximo conocimiento posible sobre el juego y la inteligencia del jugador americano en pista. "Estar ahora mismo en el equipo con él le tiene muy motivado y expectante para ver como va a funcionar con él", ha lanzado Quique Villalobos sobre la relación del esloveno con una de las mayores leyendas de la NBA tanto en la cancha como fuera de ella.