Reconoce que se emocionó la primera vez que vio el vídeo el vídeo que encabeza estas líneas y que repasa toda su trayectoria en laSexta: "Me he hecho mayor en televisión", asegura Óscar Rincón (Madrid, 1974), presentador de laSexta Deportes al que puedes ver de lunes a viernes a las 20h.

No es para menos, pues este periodista lleva en laSexta tantos años como la cadena misma, en la que entró en 2006 con una grata sorpresa: iba a marcharse ese mismo verano de corresponsal del mundial de fútbol de Alemania.

Una experiencia que recuerda con mucha ilusión, por muchas razones: "Era el primero, era mi entrada en la televisión, era mucha responsabilidad y, encima, estuve con Antonio Maceda –exfutbolista, exentrenador y después comentarista deportivo-, con el que hice buena amistad".

Aquello de la responsabilidad se lo tomó muy en serio, porque asegura que en los 40 días que estuvo allí junto al resto del equipo de laSexta, no salió de fiesta "hasta el penúltimo día y porque vino un amigo a verme por sorpresa".

Así, y desde los comienzos, los espectadores han podido verle casi en cualquier programa deportivo de la cadena. Empezó en el programa Sport center del mundial, luego siguió en laSexta Deportes del fin de semana con María Martínez, y acabó presentando también los deportes de lunes a viernes, en los que ha compartido mesa con otras marcas de la casa como Sandra Sabatés y Carlota Reig.

No solo mesa, sino también abrazos. Hablando de anécdotas, recuerda un momentazo televisivo que se hizo viral en una época en la que no existían las redes sociales. Mamen Mendizábal, presentadora entonces del informativo de las 20h, y Rincón se fundieron en un abrazo en plena emisión. ¿Por qué? En este vídeo lo recordamos. La cara de estupefacción del periodista lo dice todo: el abrazo estaba preparado, pero a él no le "avisaron", asegura.

Muy al final de la entrevista nos cuenta cómo llegó a los deportes gracias al azar de unas prácticas que le asignaron en la universidad: "Me gustaban los deportes, pero al principio no tenía pensado dedicarme a ello".

No sabía en ese momento que despegaba una larga carrera en la que iba a disfrutar tanto como lo ha hecho cubriendo eventos deportivos como el Masters Madrid de Tenis o los juegos Olímpicos de Pekín en 2008.

En ese último destino, y en directo, nos contó la victoria de Rafael Nadal –su ídolo, apunta-, que le dio la medalla de oro y que le colocó, por primera vez, como número 1 del mundo.

Además de esos grandes eventos, Óscar Rincón nos ha contado infinidad de hitos del mundo del deporte: el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid (2009), el mundial de Sudáfrica (2010), la sanción por dopaje al ciclista Alberto Contador, la muerte de Diego Armando Maradona o, más recientemente, el cambio de sede de la final de la Champions League de San Petersburgo a París, sanción impuesta a Rusia por la invasión a Ucrania.

Cómo ha cambiado la información deportiva

Hoy, reconoce, echa de menos "salir" de la redacción, pero sigue con la misma pasión por su trabajo. Se ve en los pequeños detalles: como si de un humilde aprendiz se tratara, afirma que cada día intenta "hacerlo lo mejor posible".

"Todos los días hay que rellenar el 'folio en blanco'", dice, y no siempre existe la certidumbre de saber con qué empezar cuando se cuenta con un espacio limitado. No porque no haya qué contar, sino por cómo hacerlo.

Porque el reto está, asegura, en contarlo de forma diferente: "Ahora hay mucha competencia, hay que contar cosas que la gente no haya leído". Atrás quedaron aquellos informativos que retrataban cómo había ido el entrenamiento del Real Madrid o del Barça. Suena aburrido solo de pensarlo, pero así ha sido durante años.

Hoy la información ha cambiado también de sexo, pues Rincón destaca cómo se ha logrado impulsar el deporte femenino en la televisión: "Antes era una pelea, ahora se habla de ello y la gente lo conoce".

Por último, y como hacemos con todos los compañeros que han pasado por todas las franjas horarias: ¿qué te queda por hacer en laSexta, las campanadas? Se ríe, pero no se apunta al plan; Dani Mateo, Iñaki López, lo hemos intentado, pero esta Nochevieja alguno de los dos tampoco libraréis.

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.