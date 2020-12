Jarabe de Palo ha publicado este viernes el videoclip de la canción 'Misteriosamente hoy', con imágenes grabadas durante los últimos días de vida de Pau Donés, en las que se ve al cantante paseando por la montaña con su perro Fideos.

Antes de morir, Donés dejó un texto que hacía referencia a este videoclip y en el que decía: "Simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento, sin pensar en nada...simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña...conseguir transmitir esa sensación me haría feliz".

Según ha informado la discográfica Tronco Records, sus compañeros han querido hacer realidad su deseo y le han rendido un homenaje póstumo. 'Misteriosamente hoy' es el segundo sencillo del disco 'Tragas o escupes', cuyo primer lanzamiento fue 'Eso que tú me das', en el que aparecía con su hija, apenas unos días antes de morir.

Este segundo sencillo es un tema optimista sobre la importancia de vivir y morir en paz, en el que Donés canta a la calma, la armonía y el equilibrio. Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, murió el pasado 9 de junio a los 53 años de edad, tras una batalla contra el cáncer, y dejó como legado un último disco, 'Tragas o escupes'.