Victoria Abril acudirá presencialmente a los Premios Feroz, donde le espera un galardón de honor por su carrera cinematográfica. No obstante, tras sus polémicas declaraciones de los últimos días, en las que ha lanzado multitud de bulos y un estridente mensaje negacionista con respecto al coronavirus, la premiada lo hará de una forma diferente a los demás.

Ante su negativa de quitarse la mascarilla, Abril recibirá su premio sola y sin pasar por la alfombra roja. El motivo de esta decisión es el de cumplir con "las estrictas medidas sanitarias", ya que desde la dirección del Festival ya han rechazado su actitud con respecto a la enfermedad.

"Si no quiere hacer la alfombra roja con mascarilla, no la puede hacer, y lo único que puede es subir al escenario sola sin mascarilla", indica María Guerra, presidenta de AICE (entidad organizadora), en una entrevista con Europa Press.

Guerra se ha mostrado especialmente dura con la actriz, aunque insiste en que la organización no se ha planteado retirarle el premio a Abril o pedirle que no acudiera a recogerlo después de la polémica: "Ella puede decir lo que quiera, porque está emitiendo una opción científica que no compartimos. Pero lo que no vamos a hacer es coartar su libertad de expresión y hacer de esto un 'caso Pablo Hasel'. El premio es por su carrera cinematográfica, no por sus opiniones", expresa.

Así, pese a no compartir "en absoluto" el parecer de la actriz, desde el festival permitirán que recoja su premio, dé su discurso y se marche. Y desde la AICE insisten: "La ceremonia cumplirá escrupulosamente con el protocolo de seguridad sanitaria vigente, y la organización exigirá también a todos los asistentes su estricto cumplimiento", concluyen.

Estas son las palabras de Abril sobre el coronavirus

La actriz, en una rueda de prensa celebrada el pasado 25 de febrero, después de confirmarse su premio, en lugar de hablar de cine, tuvo diversas palabras para el "coronacirco", según indica, que se ha establecido en los últimos meses: Nos metemos vacunas que son experimentos sin probar, que nos meten rapidito. No solamente no están funcionando, sino que desde que nos están vacunando hay más positivos, más enfermos y más muertes.", se aventuraba a asegurar.

En esta línea, criticaba el confinamiento y abogaba por "volver a la inmunidad colectiva": "Sin confinar y sin mascarilla, como ha hecho Suecia y ha tenido los mismos muertos que nosotros. ¡Ya está bien, ya está bien!", expresaba.

Los bulos de la actriz

Abril también siguió con este discurso en su entrevista con el programa 'La Sexta Noche', en el que los expertos del plató vieron cómo lanzaba diversos mensajes desinformativos con respecto al coronavirus.

En la conversación, aseguraba que "en los primeros meses de vacunación en Inglaterra e Israel, que empezaron a vacunar antes que los demás, han salido las variantes más peligrosas y hay más PCR positivos, más enfermos y más muertos".

Una información que no es cierta, aunque no evitó que la intérprete prosiguiera con este bulo: "En el primer confinamiento en Francia, sin mascarillas, hubo 30.000 muertos; en el segundo confinamiento, con mascarillas, confinados y toques de queda, ha habido 30.000 muertos, lo mismo con mascarilla que sin mascarillas; y en la tercera, que llevamos dos meses, hay 24.000 muertos. A final de marzo habrá nos 40.000".

Asimismo, Abril también insistió en la entrevista en que no se vacunaría "ni loca", concluyendo que tiene 60 años y lleva 30 "sin tomar una puta pastilla, ni siquiera paracetamol".