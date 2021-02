"No me voy a vacunar ni loca". De esta forma ha respondido la actriz Victoria Abril a laSexta Noche, asegurando sin base científica alguna que "no se puede parar este virus ni ninguna de sus variaciones porque es mutante". Así ha ahondado en esta teoría: "Es como la gripe. Puedes ponerte una vacuna cada año que funciona más o menos, pero lo que hay que hacer -y de lo que no he oído hablar- es prevención".

Continuando con su discurso negacionista frente a los medicamentos y tratamientos convencionales, ha asegurado que "cada invierno" 'mete' una "protección al cuerpo basada en vitamina D, vitamina C, zinc, probióticos... para mejorar la inmunidad cuando venga el bicho": "Tengo 60 años y llevo 30 sin tomar una puta pastilla, ni siquiera paracetamol, y te aseguro que voy muy bien".

Sus declaraciones han molestado, y mucho, a los expertos sanitarios que forman parte del cartel de tertulianos con los que cuenta laSexta Noche cada sábado. Los profesionales de la salud se han dirigido a Abril para advertirle que si precisamente ha llegado a los 60 años ha sido en gran parte gracias a las vacunas. También han aprovechado esta declaración para lanzar un mensaje a los antivacunas: "Estas vacunas son tan buenas y tan seguras que no van a tener argumentos para poder batallar".