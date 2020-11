"No se permitió a observadores en las salas de recuento. Ganamos los Grammy, conseguimos un montón de votos legales". Es el tuit de The Killers con el que el grupo ha parodiado el 'mal perder' de Donald Trump, tras no recibir ninguna nominación a los premios Grammy.

La banda de rock tuiteó en mayúsculas y replicando, casi palabra por palabra, uno de los mensajes que lanzó el presidente saliente tras las elecciones presidenciales para denunciar un supuesto fraude, sin pruebas.

"Pasaron cosas malas que no se permitió ver a nuestros observadores. Nunca había pasado antes. ¡Docenas de papeletas fueron enviadas a personas que nunca las pidieron!", escribió la banda, imitando el característico estilo agresivo de Trump en esta red social, junto a los hashtags #riggedgrammys ("Grammys amañados") y #wewon ("ganamos").

El tuit de The Killers, que ha sido crítico en el pasado con las políticas migratorias de Trump en su música, se ha vuelto viral en las últimas horas. El magnate republicano había emitido un tuit prácticamente idéntico tras los comicios, en los que finalmente venció el candidato demócrata, Joe Biden.

"No se permitió a los observadores en las salas de recuento. He ganado las elecciones, conseguí 71.000.000 votos legales. Pasaron cosas malas que no se permitió ver a nuestros observadores. No había pasado nunca. ¡Millones de papeletas por correo fueron enviadas a personas que nunca las pidieron!", reza el mensaje original de Trump.

The Weeknd acusa a los Grammy de corrupción

El mensaje del grupo llega cuando The Weeknd, que tampoco ha sido nominado este año en ninguna categoría, ha acusado a los Grammy de ser corruptos. "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debéis transparencia a mí, a mis fans y a la industria...", aseveró en Twitter.

"¿Planear colaborativamente una actuación durante semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones = ¡no estás invitado!", agregó el artista en un segundo tuit.