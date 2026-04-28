La tercera temporada de 'La casa del dragón' se estrenará el 22 de junio en España

Imagen del tráiler de la temporada 3 de La casa del dragón.

Los detalles La entrega, compuesta por ocho episodios, debutará con un nuevo capítulo cada semana hasta el desenlace de la temporada, previsto para el 9 de agosto en Estados Unidos y un día después en España.

La tercera temporada de 'La casa del dragón', precuela de 'Juego de tronos', se estrena el 21 de junio en Estados Unidos y el 22 en España por HBO Max. Consta de ocho episodios que se emitirán semanalmente, concluyendo el 9 de agosto en Estados Unidos y el 10 en España. Basada en 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, narra la historia de la Casa Targaryen 200 años antes de 'Juego de Tronos'. El elenco incluye a Emma D'Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke. Warner Bros también prepara 'El caballero de los siete reinos' y 'La conquista de Aegon'.

La tercera temporada de 'La casa del dragón', la precuela de la exitosa saga 'Juego de tronos', se estrenará el 21 de junio en Estados Unidos y el 22 en España en HBO Max.

La entrega, compuesta por ocho episodios, debutará con un nuevo capítulo cada semana hasta el desenlace de la temporada, previsto para el 9 de agosto en Estados Unidos y un día después en España, según un comunicado de la plataforma de streaming.

Basada en 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos' y cuenta la historia de la Casa Targaryen, su división en facciones y la guerra por el Trono de Hierro que casi terminó con la estirpe de dragones bajo su dominio.

El reparto incluye nuevamente a Emma D'Arcy, quien ha sido dos veces nominada al Globo de Oro por su interpretación de Rhaenyra Targaryen, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Fabien Frankel, entre otros. Ryan Condal y Martin son creadores y productores ejecutivos de la serie.

HBO Max ha publicado el tráiler de esta tercera temporada, que muestra épicas batallas. "Ningún hombre ha tenido tanto poder como tú", avisa Daemon Targaryen (Matt Smith) a la reina Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Además de 'La casa del dragón', Warner Bros también está preparando la segunda temporada de 'El caballero de los siete reinos', otro proyecto basado en el universo de 'Juego de tronos', junto a una precuela cuyo título provisional es 'La conquista de Aegon', que seguirá al conquistador y primer rey de los Siete Reinos, Aegon I Targaryen, basado en las novelas de 'Canción de hielo y fuego'.

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