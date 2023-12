La actriz Susan Sarandon perdió la posibilidad de participar en una película tras sus recientes comentarios sobre los judíos durante una manifestación propalestina en Nueva York, pese a que la ganadora del Oscar se disculpó señalando que había cometido un "terrible error".

Sin embargo, esa disculpa no fue suficiente para la compañía productora PTO Films, que tenía en mente a Sarandon, de 77 años, para su corto 'Slipping Away', aunque nunca hubo "negociaciones formales", según dijo al periódico New York Post David Barroso, cofundador de la productora de cine independiente.

"Como empresa, PTO Films quisiera dejar claro que las opiniones de Susan Sarandon no reflejan las opiniones de nuestra organización", indicó Barroso y dejó claro que han "decidido buscar otras opciones". El pasado 17 de noviembre la actriz participó en una manifestación en Nueva York en apoyo al pueblo palestino donde dijo que "muchas personas tienen miedo de ser judías en este momento y están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sujetos a la violencia".

Tras ese comentario, la principal agencia de talentos de Hollywood, United Talent Agency, dejó de representar a la famosa actriz, a lo que se suma ahora la decisión de PTO Films.

Sarandon se disculpó en una publicación que hizo en su página de Instagram, asegurando que cometió un "terrible error" ya que su forma de expresarse hacía pensar que hasta hace poco los judíos no habían sabido lo que es la persecución "cuando lo cierto es lo contrario", y citó "siglos de opresión y genocidio en Europa" y el tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania) en 2018 como ejemplos. Barroso dijo además al Post que aún no han elegido a otra actriz porque la producción del proyecto se ha retrasado